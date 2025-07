Sannio dal 1? agosto saranno in pagamento le pensioni del mese

Comunicato stampa È possibile ritirare la propria pensione nei 91 uffici postali e nei 79 ATM Postamat della provincia di Benevento Poste Italiane comunica che in tutti i 91 uffici postali della provincia di Benevento le pensioni del mese di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, dal 1? agosto saranno in pagamento le pensioni del mese

In questa notizia si parla di: pensioni - mese - sannio - agosto

Pensioni, 50 euro in meno al mese: chi subisce la decurtazione - A partire da giugno, alcuni pensionati italiani noteranno una riduzione dell’importo mensile  della propria pensione.

Clemente Mastella, Pensioni D’Oro: Ecco Quanto Prende Al Mese! - Il caso delle pensioni d’oro di Clemente Mastella riaccende il dibattito sulla giustizia sociale in Italia: tre assegni mensili, mentre milioni di italiani vivono con meno di 1.

Pensioni: 50 euro in meno al mese: chi subisce la decurtazione, da giugno a settembre - A partire dal mese di giugno, molti pensionati italiani si troveranno a fare i conti con una riduzione temporanea del proprio assegno mensile.

Sarà celebrato anche con una festa in paese, il 3 agosto Vai su Facebook

Sannio, dal 1° agosto saranno in pagamento le pensioni del mese; Cedolino pensione marzo 2025: aumenti, nuove trattenute e cosa controllare; Fiorenza Ceniccola al congresso nazionale di Forza Italia.

Calendario pagamenti Inps di agosto, Assegno unico, pensioni e Naspi - Le date da cerchiare in rosso ad agosto sui pagamenti Inps, in attesa del calendario ufficiale: gli appuntamenti per gli accrediti dell’Assegno unico, pensioni e Naspi ... Riporta quifinanza.it

Pensioni, occhio al cedolino di agosto: pesano conguagli fiscali e addizionali locali - La data di pagamento della pensione del prossimo mese è fissata a venerdì 1° agosto 2025, primo giorno utile per l’accredito in banca. Secondo lanazione.it