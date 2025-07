Sanità Malaguti e la solita litania Ascolti di più i cittadini

"Il deputato Malaguti attacca sindaco Edoardo Accorsi (foto) e maggioranza consiliare di Cento sulla sanità: siamo a respingere questo attacco un po’ incauto", dicono il capogruppo Pd Mattia Franceschelli, Il capogruppo Attiva Marcello Ottani e Il capogruppo Cento sicura Massimo Donato. "Osserviamo che l’onorevole, nell’intento di mostrare cieca obbedienza al governo e al proprio partito, si ostina nel propinare la solita litania secondo la quale questo governo ha speso più di tutti gli altri in sanità, facendo finta di non sapere che gli aumenti stanziati non compensano neanche l’aumento dei costi di gestione del personale e delle attrezzature, e che quindi non si traducono in aumenti di servizi sanitari alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, Malaguti e la solita litania. Ascolti di più i cittadini"

