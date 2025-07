Sancho Juventus | l’inglese sta spingendo per vestire di bianconero Intenzioni chiare dell’esterno ma la dirigenza non chiude ancora perché… Ultime novità

Sancho Juventus: l’inglese vuole solo il bianconero. Intenzioni chiare, ma la dirigenza non chiude ancora perchĂ©. Ultimi aggiornamenti. Il futuro di Jadon Sancho è uno dei temi piĂą caldi del mercato Juventus, una trattativa in stand-by che ora il giocatore stesso vorrebbe sbloccare. Come riportato da La Stampa, l’entourage dell’attaccante inglese starebbe spingendo per avere una risposta definitiva dalla dirigenza bianconera, ma l’operazione, per quanto gradita, resta vincolata alle dinamiche del mercato in uscita. La pazienza di Sancho sta per finire: pressing sulla Juventus. Jadon Sancho, estroso fantasista inglese classe 2000, è da tempo ai margini del progetto tecnico del Manchester United e ha individuato nella Vecchia Signora la destinazione ideale per il suo rilancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus: l’inglese sta spingendo per vestire di bianconero. Intenzioni chiare dell’esterno, ma la dirigenza non chiude ancora perché… Ultime novitĂ

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - inglese - bianconero

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrĂ .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

Jadon #Sancho è pronto a diventare un nuovo giocatore della #Juventus. L’accordo con il club bianconero è stato definito: si lavora sugli ultimi dettagli per un contratto quadriennale da 6M€ più bonus. L’inglese, già escluso dalle convocazioni del #ManU Vai su X

#Juventus, La Stampa: #Sancho e #Weah, ieri summit alla Continassa con gli agenti. "Ieri nuovo vertice in sede per Sancho, la visita del suo entourage è servita per confermare la volontà dell'inglese di diventare un giocatore della #Juve, palla a #Comol Vai su Facebook

Juve, incontro con lo United per Sancho. Amorim avverte: “Può rientrare in rosa”; Sancho-Juventus, non è finita: l'intermediario alla Continassa, la situazione e cosa può succedere; Sancho, Amorim spaventa la Juve: Pronto a riprendermelo in rosa. Non solo Jadon.

Juventus, intesa per un quinquennale a 6 milioni con Sancho: col Man United ne ballano 7-8 - La Juventus continua a lavorare per portare Jadon Sancho a Torino, ma il trasferimento dell’esterno inglese si conferma una delle operazioni più. Secondo tuttomercatoweb.com

Sancho-Juve, l’inglese si avvicina. Sondaggio anche per Marcus Rashford, mentre Nico Gonzalez è in uscita - Già la scorsa estate Cristiano Giuntoli era quasi riuscito a portarlo a Torino, un acquisto fermato però ... Riporta blitzquotidiano.it