Sancho Juve | trattativa in stand-by per l’inglese I motivi che stanno frenando il suo approdo in bianconero la rivelazione

Sancho Juve: operazione in stand-by per l’inglese. I motivi che bloccano il suo arrivo in bianconero, la rivelazione non lascia dubbi. Colpo di scena nel mercato Juve. La trattativa che sembrava destinata a portare Jadon Sancho a Torino ha subito una brusca e inaspettata frenata. Secondo quanto riportato dal giornalista della Rai, Ciro Venerato, la dirigenza bianconera avrebbe messo in stand-by l’operazione, entrando in una profonda fase di riflessione non legata a questioni economiche, ma a dubbi di altra natura sul giocatore. Frenata a sorpresa: non è un problema economico. Mentre l’intesa con Jadon Sancho, fantasista inglese classe 2000, sulla base di un contratto da 6 milioni a stagione per 4 anni era già stata definita, la Signora ha premuto il tasto “pausa”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve: trattativa in stand-by per l’inglese. I motivi che stanno frenando il suo approdo in bianconero, la rivelazione

