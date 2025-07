Sancho Juve clamoroso dall’Inghilterra | il Borussia Dortmund è in contatto col giocatore c’è già il suo sì al ritorno in Bundesliga! Ultimissime

Sancho Juve, clamoroso dall’Inghilterra: il Borussia Dortmund è in contatto col giocatore, c’è già il suo sì al ritorno in Bundesliga! Le ultime novità . Il futuro di Jadon Sancho  potrebbe riportarlo al Borussia Dortmund, con il club tedesco che sta valutando la possibilità di un ritorno del talentuoso esterno inglese. Come riportato da Sky Sport UK, ci sono stati contatti tra il Borussia Dortmund e il giocatore, con il calciatore stesso che sembra aperto all’idea di tornare in Germania. Sancho, che ha trascorso una stagione al Chelsea prima di ritornare al Manchester United, è ormai un obiettivo di mercato per diversi club, tra cui la Juve, che lo segue da tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, clamoroso dall’Inghilterra: il Borussia Dortmund è in contatto col giocatore, c’è già il suo sì al ritorno in Bundesliga! Ultimissime

