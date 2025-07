Sancho ha già dato l’ok | nuova destinazione e Juve beffata

Novità clamorose sull'esterno inglese in uscita dal Manchester United e obiettivo dei bianconeri Sancho ha un'intesa con la Juve, la quale a sua volta avrebbe un accordo di massima col Manchester United sui 1517 milioni di euro. Ma allora perché l'affare non si è chiuso? Perché i bianconeri devono prima liberarsi di un altro esterno, Nico Gonzalez o Weah. Nel mondo Juve si parla poi di riflessioni extra-campo da parte di Comolli sul calciatore inglese, che in questi anni non ha confermato le enormi aspettative.

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Un duello di mercato totale, che si combatte non solo sui soldi, ma sulla strategia e sulla visione. Il Napoli e la Juventus si sfidano per Jadon Sancho.

Sancho Juve, clamoroso ennesimo colpo di scena! Si registra una frenata improvvisa a causa di alcune valutazioni tecniche: quell’impatto rende scettica la dirigenza e non solo… - di Redazione JuventusNews24 Sancho Juve, l’acquisto dell’inglese non convince più di tanto Madama! La dirigenza è perplessa da quel tipo d’impatto che l’inglese potrebbe avere.

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - di Redazione JuventusNews24 Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: il resoconto della finale di Coppa.

Jadon Sancho a un passo dalla Juventus Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti sulla rotta Torino Manchester, con i bianconeri che, sostanzialmente, hanno proposto 15 milioni di sterline agli inglesi, circa 17,3 milioni di euro, senza partecipare all

#Sancho non parte ma #Comolli non chiude. La #Juve attende, la beffa Premier è dietro l'angolo Il Manchester United scarica Jadon, fuori dalla tournèe dei Red Devils. Ma un interesse può sparigliare le carte L'agente alla Continassa A Torino, ora, ha piant

Juve, si scalda la pista Sancho: settimana decisiva per chiudere; Juve, idea Sancho per l’attacco: scambio con Vlahovic in vista?; Chiesa-Liverpool, ci siamo! Fede in volo per l'Inghilterra: Sono pronto per questa nuova avventura.

Juventus, prestito con obbligo di riscatto per Kolo Muani. Like galeotto di Vlahovic: il Milan lo corteggia - Comolli al lavoro per Kolo Muani, si tenta la carta del prestito oneroso con obbligo di riscatto per convincere il Psg alla cessione.

Arthur, il turista Juve rifà la valigia: ecco la destinazione. Weah, arriva l'agente - Un blitz che ha una motivazione precisa: chiarire il futuro del suo assistito Timothy Weah , che ormai ...