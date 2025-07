Samsung Fold 7 le cinque cose da sapere sul nuovo pieghevole

Una piccola rivoluzione: il foldable pesa e ha le dimensioni di un telefono tradizionale. Stesse fotocamere, potenza e funzioni AI dell'S25: lo abbiamo testato per 15 giorni.

Samsung Unpacked 2025: anteprima su Galaxy Z Fold 7 Ultra, Flip 7, Watch 8 e Project Moohan - Ci siamo quasi, i rumor e i leak stanno per lasciare spazio ai dati ufficiali con il Samsung Unpacked 2025 atteso per il mese di luglio, sebbene la data non sia ancora ufficialmente confermata, quando saranno ufficialmente presentati i nuovi modelli di smartphone pieghevoli dell’azienda sudcoreana.

Samsung, il tri-fold arriverà entro il 2025: “Nell’era dell’IA gli smartphone saranno centrali” - L’azienda sudcoreana parla apertamente di un pieghevole innovativo, composto da tre pannelli, che è in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciato addirittura entro la fine di quest’anno.

In Arrivo Un Nuovo Tri-Fold Da Samsung: Tutto Ciò Che Sappiamo Al Riguardo. - Samsung ha in programma di lanciare un nuovo tri-fold, e i dettagli in merito sembra che siano molto più che interessanti.

Il Fold 7 è disponibile in quattro colori: Blue Shadow, Silver, Jetblack e Mint - Una piccola rivoluzione: il foldable pesa e ha le dimensioni di un telefono tradizionale. Scrive gazzetta.it

Galaxy Z Fold 7 resiste bene alle torture di JerryRigEverything - Si piega ma non si spezza: in sintesi, potremmo raccontare così l'esito del consueto "test" di resistenza cui il noto youtuber JerryRigEverything (Zack Nelson) ha sottoposto Galaxy Z Fold 7. Come scrive hdblog.it