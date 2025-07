Samsung accordo con Tesla da 16,5 miliardi per la fornitura di chip

Samsung Electronics ha stipulato con Tesla un accordo pluriennale dal valore di 16,5 miliardi di dollari per la fornitura di processori. Lo ha confermato Elon Musk, patron dell’azienda di auto elettriche, su X dopo che il colosso sudcoreano aveva annunciato il contratto senza indicare il nome del cliente nel rispetto della confidenzialità . L’intesa durerà circa otto anni, fino al 2033, e consentirà all’azienda di Seul di produrre i processori di ultima generazione AI6 all’interno di un nuovo impianto in Texas. «È difficile sopravvalutare l’importanza strategica di questo progetto», ha scritto Musk. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Samsung, accordo con Tesla da 16,5 miliardi per la fornitura di chip

