Salvini non transige sui No Tav | Sono criminali il loro posto è il carcere

Il vicepremier ha sostenuto innanzitutto di essere rimasto sorpreso nel vedere forze dell'ordine e militari dell'esercito a presidio degli operai che sono al lavoro sulla linea dell'Alta Velocità, per poi sostenere di dover attivare il nuovo decreto sicurezza nei confronti di coloro che hanno partecipato alle proteste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salvini non transige sui No Tav: “Sono criminali, il loro posto è il carcere”

Salvini non transige sui No Tav: Sono criminali, il loro posto è il carcere.

Salvini: "No Tav? Loro sono dei criminali, i giudici vivono su Marte" - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante l'inaugurazione della seconda canna del traforo del Frejus, ha attaccato i No Tav ... msn.com scrive

