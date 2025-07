Salvini | No Tav? Loro sono dei criminali i giudici vivono su Marte

"Penso che non sia degno di un Paese civile, dover schierare l'esercito". Il vicepremier e e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, giunto a Bardonecchia per l'inaugurazione della seconda canna del traforo del Frejus, ritiene "incredibile" che, nel 2025, per completare i lavori della Tav "oggi sul fronte italiano ci siano fra polizia, carabinieri, esercito, 418 militari a proteggere gli operai che fanno il loro lavoro". "GiĂ il fatto che oggi ci sia Bardonecchia e la val di Susa blindata, perchĂ© arriva un ministro a inaugurare un tunnel stradale e ci siano questi teppisti che fanno il campeggio e a tempo perso devastano, attaccano la polizia, attaccano gli operai e bruciano auto e furgoni, questa non è protesta”, ha aggiunto Salvini che ha bollatro i No Tav definendola "una banda di criminali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini: "No Tav? Loro sono dei criminali, i giudici vivono su Marte"

