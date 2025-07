Salta il tetto di 240mila per gli stipendi dei dipendenti pubblici | per la Consulta è incostituzionale

Niente più tetto massimo di 240mila euro per gli stipendi dei dipendenti pubblici. Lo ha stabilito la Corte costituzionale ritenendo illegittima la norma introdotta nel 2014. Adesso il parametro viene nuovamente allineato al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. La previsione di un tetto retributivo per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha sottolineando la Consulta, ma questo parametro – sottolinea – dovrà essere definito con decreto del presidente del Consiglio, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il tetto veniva applicato a tutti i dipendenti pubblici, compresi gli amministratori con deleghe e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salta il tetto di 240mila per gli stipendi dei dipendenti pubblici: per la Consulta è incostituzionale

