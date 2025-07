Salerno rapina impropria aggravata | arrestato un uomo

Nella mattinata di venerdì 25 luglio, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno-Duomo hanno proceduto all’ arresto di un uomo, indagato per il reato di “rapina impropria aggravata”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in Piazza della LibertĂ , durante un evento musicale, avrebbe strappato dal collo di un uomo una collana d’oro per poi aggredire sia la vittima che il fratello di quest’ultima per guadagnarsi la fuga. Segui ZON.IT su Google News. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, rapina impropria aggravata: arrestato un uomo

In questa notizia si parla di: salerno - uomo - rapina - impropria

Salerno, perde il controllo dell’auto e finisce contro il marciapiede: un uomo in ospedale - Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questo pomeriggio in Via Roberto Wagner a Salerno. Per cause da accertare un’auto, con a bordo un uomo, ha finito la sua corsa contro il marciapiede dopo essere ribaltata.

L’Arcivescovo di Salerno: “Il Papa uomo di profonda fede, persona di umanità ” - Tempo di lettura: < 1 minuto “L’elezione in tempi brevissimi di Papa Leone XIV ha mostrato in modo commovente l’unità della Chiesa e ancora una volta il fatto che Dio ci sorprende sempre, andando oltre i nostri calcoli o pensieri.

Marito e moglie accoltellati in strada a Salerno: è caccia all'uomo - Emergono nuovi particolare sull’aggressione avvenuta, nella serata di ieri, nella rotatoria tra via Irno e Piazza Scozia a Salerno.

Salerno: ruba collana d’oro durante concerto, arrestato Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Salerno Duomo con l’accusa di rapina impropria aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un concerto in piazza della Libert Vai su Facebook

Salerno. Strappa una collana d'oro dal collo di un'uomo, lo aggredisce e tenta la fuga: arrestato; Ruba una catenina ad un concerto a piazza della LibertĂ a Salerno: arrestato; Rapina con aggressione in Piazza della LibertĂ : arrestato un uomo a Salerno.

Salerno, collanine scippate: scattano due arresti - Prima lo scippo di una collanina d'oro dal collo di un uomo poi la fuga e infine l'arresto da parte dei carabinieri della stazione Duomo di Salerno. Si legge su ilmattino.it

Salerno, strappa una collana durante un concerto in piazza: arrestato - Una serata di musica e festa si è trasformata in un episodio di violenza e paura nel cuore di Piazza della Libertà, a Salerno. cronachedellacampania.it scrive