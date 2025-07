Salerno capitale del basket universitario europeo | in arrivo il Campionato 3×3

Presentati gli European Universities 3Ă—3 Basketball Championships 2025 in programma presso l’UniversitĂ di Salerno dal dall’ 1° al 5 agosto. . TrentatrĂ© universitĂ coinvolte, 44 squadre europee provenienti da 17 nazioni, 250 tra atleti e tecnici e oltre 130 gare ufficiali che si svolgeranno presso gli impianti sportivi del Campus di Fisciano dell’UniversitĂ di Salerno. Sono questi i numeri dell’ European Universities 3Ă—3 Basketball Championships 2025  – uno dei campionati piĂą emozionanti del calendario sportivo universitario europeo – che anticipa l’ EUG Salerno 2026: i Giochi Universitari Europei, che il prossimo anno porteranno in Campania circa 4. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: salerno - universitario - europeo - capitale

Salerno, l'ex grillino insulta un docente universitario: "Stai zitto, non rompere il cazz***" - Un ex grillino, con un passato in Parlamento, è stato cacciato da un'aula universitaria. Lui, dal canto suo, ha riempito di improperi il docente.

Salerno capitale del basket universitario europeo. Campionato 3x3, atleti-studenti da 33 UniversitĂ di tutta Europa #ANSA Vai su X

Salerno, 15 luglio 2025 Giovedì 17 luglio, a partire dalle ore 17:45, la Fondazione EBRIS ospiterà l’incontro “Nuove frontiere: l’approccio multidisciplinare per la salute gastrointestinale – Dai recenti studi sul microbioma al progetto SimGAT per la valutazione a Vai su Facebook

Salerno capitale del basket universitario europeo; Salerno capitale del basket universitario europeo: in arrivo il campionato 3x3; “Nuove sfide della Cultura: l’Intelligenza Artificiale”.

Salerno capitale del basket universitario europeo - Trentatré università coinvolte, 44 squadre europee provenienti da 17 nazioni, 250 tra atleti e tecnici e oltre 130 gare ufficiali che si svolgeranno negli impianti sportivi ... Come scrive msn.com