Salernitana ecco il calendario della Serie C 2025 26 | debutto col Siracusa autunno di fuoco

Il campionato della Salernitana ripartirà con il Siracusa a porte chiuse. Dopo la retrocessione dalla Serie B, la Salernitana è pronta a ripartire dalla Serie C 20252026, e lo farà davanti al proprio pubblico: l'esordio stagionale è fissato per domenica 24 agosto 2025 allo Stadio Arechi, dove i granata ospiteranno il neo promosso Siracusa. Dalla trasferta di Catania a quella di Benevento: autunno bollente. Si giocherà a porte chiuse in virtù del provvedimento del giudice sportivo per gli incidenti che hanno determinato la sospensione di Salernitana-Sampdoria, match di ritorno dei play out. Due i turni di stop (il primo sarà osservato in Coppa Italia con il Sorrento).

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - AGI - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout.

Sampdoria in C, Salernitana e Frosinone ai playout di Serie B - ROMA - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in B nel playout.

Serie B, che emozioni negli ultimi 90 minuti: i verdetti finali. Sampdoria all'inferno e Salernitana al playout - Che emozioni negli ultimi 90 minuti di serie B che regalano il settimo posto al Cesena che lancia la sfida la Catanzaro nei quarti di finale di playoff.

