Saldi estivi 2025 quando finiscono regione per regione

Sono in corso i saldi estivi in tutta Italia. Iniziati quasi ovunque il 5 luglio, consentono di trovare affari e occasioni da non lasciarsi sfuggire, soprattutto in un’epoca che vede l’inflazione in calo e il turismo in ripresa. Quanto tempo resta per approfittarne e quando finiranno le offerte? Tendenzialmente, il calendario sarà identico per ogni regione, anche se non mancano le eccezioni tra chi chiuderà prima e chi invece lascerà qualche giorno in più ai consumatori per aggiudicarsi il capo preferito a un prezzo più vantaggioso. Ecco le date per non lasciarsi cogliere impreparati in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Saldi estivi 2025, quando finiscono regione per regione

