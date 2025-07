Saldi estivi 2025 Bologna sopra la media nazionale Ma calano le vendite

Bologna, 28 luglio 2025 – A tre settimane dall’inizio dei saldi estivi è tempo di fare un primo bilancio. Certo, il 2025 è un anno segnato da un ineluttabile calo dei consumi – l’instabilitĂ geopolitica mondiale in testa ai fattori –, ma Bologna sta mantenendo le aspettative, posizionandosi al di sopra della media nazionale. E anche se non aspettiamo piĂą il tanto agognato capo d’abbigliamento scontato, osservando la vetrina come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, non si può dire che i bolognesi non continuino a togliersi qualche sfizio sfruttando l’arrivo della stagione estiva. Secondo quanto stimato da Confcommercio Ascom, infatti, i saldi stanno segnando una “boccata d’ossigeno” per i negozi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saldi estivi 2025, Bologna sopra la media nazionale. Ma calano le vendite

