Sagra del Cinghiale a Campo Ligure con musica dal vivo e luna park per i più piccoli

E dizione numero 27 per la Sagra del Cinghiale a Campo Ligure: torna in Valle Stura la festa per tutta la famiglia, tra buon cibo, musica dal vivo e divertimento. Appuntamento da venerdì 1 a lunedì 4 agosto presso il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure.Ristorante aperto ogni sera dalle 19:30. 🔗 Leggi su Genovatoday.it