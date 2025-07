Sacerdote arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per violenza sessuale su minore

Cosenza, i fatti risalgono al 2015-2016 ma si sono protratti fino al 2020 quando la vittima era già maggiorenne. La Curia era già intervenuta con l'allontanamento dalla parrocchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sacerdote arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per violenza sessuale su minore

In questa notizia si parla di: sacerdote - arrestato - carabinieri - reggio

Arrestato don Jordan Coraglia, è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori - Don Jordan Coraglia, sacerdote di alcune parrocchie bresciane, si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico.

Arrestato un altro sacerdote nel Bresciano, ai domiciliari don Jordan Coraglia - A poco meno di un mese dall’arresto di don Ciro Panigara, un altro sacerdote è stato arrestato in provincia di Brescia.

Si fingeva una donna per farsi mandare foto intime da minori: in Spagna arrestato un sacerdote - Un sacerdote spagnolo è stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali. L'uomo si fingeva una donna online ed era riuscito a farsi mandare foto intime da un minore, i cui genitori hanno sporto poi denuncia.

Notte di violenza in casa, un uomo arrestato per avere aggredito la madre e l'ex compagna. E' successo a Reggio Calabria. Rimasta ferita accidentalmente anche la figlia di 7 mesi. Il responsabile fermato dai carabinieri. https://www.rainews.it/tgr/calabria/artico Vai su Facebook

Violenza sessuale su un minore, arrestato sacerdote trasferito da Reggio Calabria a Cosenza; Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdon; Sacerdote arrestato per abusi su un minore nella parrocchia a Reggio Calabria.

Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdono» - È l'accusa con cui è stato arrestato un sacerdote in provincia di Cosenza dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria. Segnala msn.com

Reggio Calabria, sacerdote arrestato per abusi su un minore. Il racconto shock: dopo il sesso avrebbe benedetto la vittima · LaC News24 - È stato arrestato in provincia di Cosenza dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria un sacerdote, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Re ... Da informazione.it