Sacchi consiglia | Ecco cosa dovrebbero fare Inter e Napoli Ma quale Champions?! La scorsa stagione dei nerazzurri ha dimostrato una cosa

Sacchi consiglia: «Ecco cosa dovrebbero fare Inter e Napoli. Ma quale Champions?! La scorsa stagione dei nerazzurri.». Le sue parole. L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha fatto una lunga analisi sul campionato di Serie A e su come le squadre italiane siano ancora distanti dalle big europee. Queste le sue parole sull’ Inter e sul Napoli alla Gazzetta dello Sport. CAMPIONATO O CHAMPIONS LEAGUE? – « È il solito dilemma che le grandi squadre d’Europa si pongono all’inizio di ogni stagione: puntare di più sulla competizione nazionale, e quindi riservare la maggior parte delle energie fisiche e psicologiche alle sfide «interne», oppure tentare l’azzardo e, con ambizione e coraggio, guardare al traguardo più prestigioso? Osservando la situazione italiana, mi sento di poter consigliare a Napoli e Inter, che sono i club più attrezzati per il doppio impegno, di concentrarsi soprattutto sul campionato: a mio avviso non sono ancora pronte per lottare ad armi pari con le big del continente e, volendo farlo, rischierebbero di compromettere la corsa in Serie A, perché le partite internazionali prosciugano muscoli e cervelli dei giocatori, si rischiano infortuni a catena e si andrebbe incontro a inevitabili periodi di flessione ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sacchi consiglia: «Ecco cosa dovrebbero fare Inter e Napoli. Ma quale Champions?! La scorsa stagione dei nerazzurri ha dimostrato una cosa»

In questa notizia si parla di: sacchi - consiglia - ecco - cosa

Distribuzione sacchi 2025 I sacchi per la raccolta differenziata verranno distribuiti presso il capannone di via Dante (Campetto). Ecco i giorni e gli orari di distribuzione: GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2025: 10.00 - 13.00 e 14.00-17.00 VENERDÌ 4 LUGLIO 2025: 10. Vai su Facebook

Seul, il governo aveva ordinato migliaia di sacchi per cadaveri: i dettagli inquietanti sul golpe; Consiglio, convocata nuova seduta ma non c’è l’ombra di una delibera; Test sui sacchetti per la raccolta dell'umido: ecco quelli più resistenti.