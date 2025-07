Sabatini non ha dubbi sulla Juventus | Sta pagando ora il mercato dell’anno scorso Con quel giocatore diventa una squadra credibile

Sabatini non ha dubbi sulla Juventus: «Sta pagando ora il mercato dell’anno scorso. Con quel giocatore.». Le sue dichiarazioni sui bianconeri. Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale YouTube per parlare della Juventus. Le sue dichiarazioni sul calciomercato e non solo. JUVE – « La Juventus è la squadra piĂą in ritardo sul mercato per un motivo molto semplice ed evidente, basta leggere i numeri. La Juventus sta pagando adesso il mercato dell’anno scorso, quando comunque c’erano state un sacco di stelle filanti, che poi sono rivelate stelle cadenti. Cioè tutti i giocatori, tipo Di Gregorio, tipo Kelly, tipo Nico Gonzalez e altri ancora per i quali c’è il pagamento dopo il primo anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

