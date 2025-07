SOS Palestina! a Firenze il concerto con Pelù Afterhours Bandabardò

S.O.S. Palestina! è il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere. Sono disponibili da oggi su Ticketone i biglietti per S.O.S. Palestina!, il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese. Alla chiamata alle arti di Pelù hanno subito risposto artisti e amici che hanno accolto l’invito a salire sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze il 18 settembre, da Antonio Aiazzi a Gianni Maroccolo e i Bandidos. Protagonisti anche gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fask, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

