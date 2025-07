Russia il doppio attacco simultaneo | droni ucraini e gruppo hacker mandano in tilt il traffico aereo e la parata di Putin | voli cancellati

La Russia si trova sotto attacco. Una duplice azione ucraina, tra doni e azione hacker, ha mandato in tilt il traffico aereo e ha costretto la compagnia di bandiera russa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, il doppio attacco simultaneo: droni ucraini e gruppo hacker mandano in tilt il traffico aereo (e la parata di Putin): voli cancellati

Leone XIV e “l’attacco imperialista” della Russia: come cambia rispetto a Papa Francesco - L’elezione di Papa Leone XIV, avvenuta l’8 maggio scorso, ha segnato un momento di svolta per la Chiesa cattolica, che si trova a fronteggiare sfide morali e geopolitiche senza precedenti.

Russia: 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk - Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco ucraino che ha colpito la cittĂ russa di Kursk, affermano le autoritĂ locali citate dall'agenzia di stampa Tass.

Guerra Ucraina Russia ultime news, attacco missilistico russo su poligono di tiro a Sumy: 6 soldati morti - Roma, 21 maggio 2025 – Dopo la telefonata fra Trump e Putin sembrava poter essere più vicino l’annuncio di un cessate il fuoco, preludio di un dialogo verso una “pace giusta” fra Russia e Ucraina.

I russi russano Di Marco Travaglio Siccome siamo il popolo più ostile al riarmo, la propaganda guerrafondaia è in piena azione per convincerci che non c'è alternativa. I russi avanzano in Ucraina salvo brevi parentesi da 40 mesi, ma ogni attacco è il più terribil

