Russia attacco hacker | Aeroflot cancella 49 voli da Mosca

La compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot ha subito un’interruzione di massa dei sistemi informatici a seguito di un attacco informatico lunedì, secondo quanto riferito dalla procura russa, costringendo la compagnia aerea a cancellare piĂą di 100 voli. Le immagini diffuse sui social media mostrano centinaia di passeggeri nell’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, dove ha sede Aeroflot. Il gruppo di hacker filo-ucraino Silent Crow ha rivendicato la responsabilitĂ dell’attacco, scrivendo su Telegram di aver avuto accesso alla rete aziendale della compagnia per un anno e di aver copiato i dati dei clienti e dell’azienda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, attacco hacker: Aeroflot cancella 49 voli da Mosca

