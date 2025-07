Rugby femminile | l’Italia sale al 6° posto nel ranking mondiale

La vittoria contro la Scozia rilancia le Azzurre del rugby femminile in vista del Mondiale, miglior risultato da aprile 2024. La Nazionale Femminile di rugby si conferma in crescita e grazie al successo per 34-29 contro la Scozia a Viadana guadagna due posizioni nel ranking mondiale di World Rugby, raggiungendo il sesto posto. Un risultato importante, che rappresenta il miglior piazzamento da aprile 2024, quando le Azzurre avevano ottenuto lo stesso posizionamento dopo la storica vittoria sull'Irlanda nel Sei Nazioni.

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

Rugby femminile, il Villorba campione d’Italia 2025! Battuto il Valsugana - Si è appena conclusa la finalissima della Serie A Elite femminile di rugby e allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto sono scese in campo il Villorba e il Valsugana.

Rugby femminile, la Serie A élite all’atto conclusivo. Si vota l’MVP della stagione - La Serie A Elite Femminile si appresta a vivere il suo momento più atteso: sabato 10 maggio alle 18.15, lo Stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto ospiterà la finale Scudetto tra Arredissima Villorba Rugby e Valsugana Rugby Padova.

