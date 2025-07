PrenderĂ il via il prossimo 22 agosto la Rugby World Cup 2025 femminile e prenderĂ il via la caccia alla Nuova Zelanda, vincitrice nel 2022 del trofeo iridato. E il 23 agosto sarĂ il momento dell’esordio dell’Italia. Un’Italia che sogna di confermare lo storico risultato di tre anni fa, quando le azzurre chiusero al settimo posto, conquistando per la prima volta i playoff. Ma è possibile ripetere quel risultato? La prima cosa da evidenziare è che rispetto all’ultima edizione è cambiata la formula del torneo. Si è passati da 12 a 16 squadre e, dunque, è cambiato l’accesso ai quarti di finale. Se tre anni fa ‘bastava’ essere tra le due migliori terze, ora andranno avanti solo le prime due di ogni girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

Š Oasport.it - Rugby femminile, Italia verso i Mondiali 2025: è possibile ripetere il risultato della passata edizione?