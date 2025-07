Ruba uno strumento per la depilazione da 400 euro poi tenta di fuggire a piedi

Un tentativo di furto ‘in diretta’. Erano le 10.30 circa di domenica quando, una pattuglia dei carabinieri di Ferrara, impegnata in un servizio all’interno del parcheggio dell’area commerciale sita in via Mario Roffi ha udito alcune grida provenienti da uno degli esercizi commerciali della zona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - strumento - depilazione - euro

Entra in chiesa e ruba 10 euro, la preoccupazione del parroco: “Furti ... - È successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 9 marzo, nella chiesa di Santa Lucia sul Prato in via di Santa Lucia, nel centro storico di ... Da lanazione.it