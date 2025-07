Ruba un portafoglio in ospedale e spende tutto al bar incastrato a Rimini mentre prende un caffè

Arrestato a Rimini un 61enne sardo, responsabile di numerosi furti e uso illecito di carte di credito in ospedali tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba un portafoglio in ospedale e spende tutto al bar, incastrato a Rimini mentre prende un caffè

rimini - ruba - portafoglio - ospedale

