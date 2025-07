Rottura condotta idrica a Villamaina 21 Comuni irpini senza acqua

Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa della rottura di una condotta adduttrice verificatasi nel territorio del Comune di Villamaina è sospesa l’erogazione idrica ai serbatoi che alimentano i seguenti Comuni: Ariano Irpino (AV) Ariano Irpino (Ospedale) Ariano Irpino (Casa Circondariale). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: rottura - condotta - idrica - villamaina

Poppi, rottura di una condotta del gas: SR 70 chiusa al traffico. Sul posto Vigili del Fuoco e tecnici Centria - I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena stanno intervenendo da ieri sera lungo la Strada Regionale 70, al chilometro 35 nel comune di Poppi, a causa della rottura di una condotta di gas metano a media pressione.

Sversamento per la rottura della condotta fognaria di Spoltore: a Pescara scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume - Scatta il divieto temporaneo di balneazione alla foce del fiume Pescara e per la precisione nel tratto di mare antistante via Leopardi (tra gli stabilimenti dalla Capannina alla Vongola).

Buoni i primi risultati delle analisi sulle acque di balneazione dopo la rottura della condotta fognaria a Spoltore - Sono state eseguite le prime analisi sulla qualità delle acque di balneazione dopo la rottura della condotta fognaria di Spoltore che ha provocato uno sversamento nel fiume Pescara.

Rottura condotta adduttrice a Villamaina, sospensione idrica in molti comuni irpini; Si rompe condotta, sospesa l'erogazione idrica in 14 Comuni irpini; Avellino, si rompe la maxi condotta di Castelfranci: 40 comuni a secco.

Cosenza, sospesa l’erogazione idrica in città per una rottura sulla condotta del Merone - Interrotta l’acqua in tutta la città dalle prime ore di oggi a causa di un guasto sulla condotta adduttrice del Merone. Da cosenzachannel.it

Punta Bianca, la denuncia di Mareamico: "Strada inaccessibile per la rottura di un tubo" - Il guasto della condotta ha danneggiato la via di ingresso del sito: "Impossibile passare anche per i mezzi di soccorso" ... agrigentonotizie.it scrive