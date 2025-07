Rossella Fiamingo dà una lezione di sport e spiega perché perdere fa bene | Ho più voglia di lottare

L'Italia della spada femminile √® stata battuta nella finale per il bronzo dalla. Corea del Sud. Rossella Fiamingo ha chiuso i Mondiali di scherma senza medaglie, ma con maggiore consapevolezza per il futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rossella Fiamingo, 34 anni al top con 5 ore di allenamento, pasta, dolci siciliani e... un diario - Oro mondiale, campionessa olimpica, dietista e… mental coach personale! Entriamo nel mondo della schermitrice italiana 

Scherma, Mondiale Tbilisi 2025: domani le prime fasi di qualificazione con Rossella Fiamingo in pedana - Nella giornata inaugurale del Mondiale di scherma, per l’Italia sarà impegnata soltanto Rossella Fiamingo, chiamata a disputare i gironi eliminatori di spada femminile.

Scherma, Rossella Fiamingo comincia al meglio il suo Mondiale. Qualificata per il tabellone principale - Si è alzato il sipario sui Mondiali di scherma 2025 a Tbilisi. In questa prima giornata erano in programma le qualificazioni delle prove individuali di spada femminile e fioretto maschile.

Mondiali scherma, oro del fioretto uomini!; Scherma, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio si fermano ai quarti nella spada. Italia a secco nella seconda giornata dei Mondiali; La squadra azzurra di spada femminile nominata ‚ÄúAmbasciatrice della diplomazia dello sport‚ÄĚ. La cerimonia con Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio si √® svolta oggi a Roma, presieduta dai Ministri Antonio Tajani e Andrea Abodi.

Fiamingo: "Sposare Paltrinieri? Se si sbriga sono qui, ma è l'uomo che deve chiedere..." - La 34enne spadista ai Mondiali di scherma in Georgia: "Voglio una medaglia, l'esperienza mi aiuterà. Secondo gazzetta.it

Mondiali scherma: spada, Fiamingo nel tabellone principale - Con sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi, Rossella Fiamingo ha ottenuto il pass per il tabellone principale delle spadiste, ai Mondiali di scherma iniziati a Tbilisi. Segnala ansa.it