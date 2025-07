Rosignano | No a farmaci parafarmaci e cosmetici di produzione israeliana l' atto del Comune per il boicottaggio commerciale

“No all'acquisto di farmaci, parafarmaci e cosmetici prodotti da aziende israeliane, almeno fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del diritto internazionale”. È quanto contenuto nell'atto di indirizzo della giunta del Comune di Rosignano, rivolto alla Crom srl, per l'adesione alle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Non acquistate i farmaci israeliani, l'atto di indirizzo della giunta; No della Crom a prodotti di aziende israeliane; Rosignano dice stop a prodotti Israele in farmacie comunali, sindaco Marabotti: Fino a ripristino rispetto diritto internazionale.

