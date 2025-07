Romano Prodi | sì alla Palestina? Era ora Israele ha perso la ricchezza morale

Roma, 28 luglio 2025 ‚Äď ¬† "Parlare di Gaza? √ą un dovere morale". Non usa mezzi termini Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea e due volte presidente del Consiglio. Dalla situazione in Medioriente, al rapporto fra Ue e Trump, il Professore delinea un quadro preoccupante, che riguarda anche il progressivo deterioramento delle democrazie. Romano Prodi - ex Primo Ministro del Governo Italiano e ex Presidente della Unione Europea EU (Roberto Serra Iguana) Presidente Prodi, Macron riconoscer√† ufficialmente lo Stato di Palestina. Che giudizio d√† di questa mossa? "Era ora. Il gesto di Macron √® quasi non dico una riparazione, ma una presa d‚Äôatto che bisogna in qualche modo decidersi se vogliamo trovare una soluzione, concordata o meno, nella tragedia che si sta consumando". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Romano Prodi: s√¨ alla Palestina? Era ora. ‚ÄúIsraele ha perso la ricchezza morale‚ÄĚ

