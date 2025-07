Roma spari intimidatori contro un palazzo | ferita per errore turista 19enne affacciata al balcone

Gli spari sono stati scoppiati contro la facciata dell'edificio popolare al civico 31. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un avvertimento in piena regola. Infatti, ascoltati dai carabinieri tutti gli inquilini per cercare di comprendere se ci sia effettivamente qualcuno rimasto vittima di minacce. La giovane, ferita accidentalmente, è ricoverata e non verserebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

