Roma spari in strada a Cinecittà | un ferito

(Adnkronos) – Colpi d'arma da fuoco questa mattina verso le 5 a Roma, in via Libero Leonardi, a Cinecittà est. I carabinieri della Stazione Appia e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto dove hanno rinvenuto tracce ematiche e alcuni bossoli. Testimoni hanno riferito che, dopo aver sentito gli spari, hanno notato un uomo a .

