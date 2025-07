Roma spari da un’auto in corsa ad Acilia | ferita una ragazza di 19 anni affacciata alla finestra

(Adnkronos) – Spari da un'auto in corsa nella notte ad Acilia in Roma. Intorno alle 2 sono stati segnalati al 112 alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in via Giuseppe Beduschi, contro un palazzo. Una ragazza di 19 anni, affacciata al balcone di un’abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Sul posto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - spari - auto - corsa

Roma, agguato all'alba: spari contro un uomo alla guida di una Smart. È in fin di vita - Agguato a Roma. Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto.

Roma, agguato sull'Ostiense: spari contro un'auto, uomo crivellato di colpi, è gravissimo - Spari contro un'auto sull'Ostiense. Agguato a colpi di pistola, questa mattina, sulla via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma.

Roma, spari contro un’auto a Vitinia: ferito un uomo, è grave - (Adnkronos) – Un uomo straniero, ancora da identificare, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco mentre era in auto questa mattina alle 6.

La corsa folle con la Porsche (scortata da due motociclisti) e lo schianto contro una Mercedes fuori Roma: 83enne gravissimo Vai su Facebook

Spari da un'auto contro un palazzo a Roma, ferita una 19enne; Spari in strada a Cinecittà, un ferito caricato in auto da due persone e portato via; Spari contro un palazzo, ferita per sbaglio una turista 19enne affacciata al balcone.

Roma, spari da un'auto in corsa ad Acilia: ferita una ragazza di 19 anni affacciata alla finestra - La giovane, una egiziana in vacanza a casa del padre, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all ... Secondo adnkronos.com

Roma, spari all’alba a Cinecittà Est: uomo ferito portato via in auto - L'uomo caricato in macchina e portato in ospedale da due persone ... Da informazione.it