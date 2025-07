Roma spari contro palazzo nella notte | ferita 19enne su balcone

Spari nella notte ad Acilia contro un palazzo di via Giuseppe Beduschi. Una ragazza egiziana di 19 anni, affacciata al balcone di un'abitazione, è stata colpita al ginocchio da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia e della compagnia di Ostia. Dalle prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati esplosi da un'auto in transito. La 19enne, arrivata a giugno per trascorrere una vacanza con il padre che lavora stabilmente in Italia, è stata trasportata dal 118 in ospedale e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, spari contro palazzo nella notte: ferita 19enne su balcone

