Roma spari all’alba a Cinecittà Est | uomo ferito portato via in auto

Il ferito è arrivato al Policlinico Casilino con una ferita da arma da fuoco. Indagano i Carabinieri. Spari nel cuore della notte a Roma, nel quartiere di Cinecittà Est. Intorno alle 5 del mattino del 28 luglio, diverse chiamate sono arrivate al Numero unico per le emergenze 112 da residenti di via Libero Leonardi, svegliati dal rumore di colpi d'arma da fuoco. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo riverso a terra, soccorso da due persone che lo hanno caricato su un'auto e sono ripartiti in fretta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Appia e del Nucleo Radiomobile.

Roma, agguato all'alba: spari contro un uomo alla guida di una Smart. È in fin di vita - Agguato a Roma. Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto.

Roma, agguato sull'Ostiense: spari contro un'auto, uomo crivellato di colpi, è gravissimo - Spari contro un'auto sull'Ostiense. Agguato a colpi di pistola, questa mattina, sulla via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma.

Roma, spari contro un’auto a Vitinia: ferito un uomo, è grave - (Adnkronos) – Un uomo straniero, ancora da identificare, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco mentre era in auto questa mattina alle 6.

Sparatoria a Cinecittà Est: ferito un uomo. L'agguato in un parcheggio in via Libero Leonardi Vai su X

