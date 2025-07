Roma sparatoria a Cinecittà | uomo ferito e trasportato via in auto da due persone

Spari all’alba di lunedì 28 luglio a Cinecittà est, nel quartiere Tuscolano di Roma. I residenti di via Libero Leonardi sono stati svegliati dai colpi di arma da fuoco che hanno provocato il ferimento di un uomo, cittadino straniero, in quello che sembra un regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Appia e del Nucleo radiomobile. I militari hanno trovato dei bossoli e tracce di sangue sull’asfalto. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, la vittima sarebbe stata vista ferita a terra e poi caricata da due persone su un’auto che si è allontanata rapidamente dal luogo del conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, sparatoria a Cinecittà : uomo ferito e trasportato via in auto da due persone

In questa notizia si parla di: roma - cinecittà - uomo - sparatoria

Danza, Racalmuto conquista Roma: a Cinecittà World tantissime ballerine sul podio - Alcune giovani ballerine di Racalmuto si sono fatte notare a Cinecittà World a Roma nell’ambito di un contest dedicato ai nuovi talenti della danza.

Un viaggio nel cuore dell’Impero, tra spettacolo, storia e avventura: torna Roma On Fire, l’evento serale di Cinecittà World - Si inaugura il live show serale di Roma World che infiamma le notti della Capitale portando in scena il fascino e la potenza dell’antica Roma.

A Cinecittà World torna "Roma on fire", tra gladiatori, fuoco e bighe - Roma, 13 giu. (askanews) - Dopo oltre 50 repliche sold out la scorsa estate, torna il live show serale "Roma On Fire".

NON È UN FILM: C’È STATA UNA SPARATORIA A CINECITTÀ – UN UOMO DI NAZIONALITÀ STRANIERA È ... Vai su X

Gli spari in sequenza, poi la corsa verso l’ospedale. Paura questa mattina in zona Cinecittà Est, dove diversi residenti sono stati svegliati da una sequenza di colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno all’alba in via Libero Leonardi, dove sono interven Vai su Facebook

Roma Cinecittà , uomo ferito a colpi di pistola in un regolamento di conti in un parcheggio; Roma, spari in strada a Cinecittà : un ferito; Spari in strada a Cinecittà , un ferito caricato in auto da due persone e portato via.