Roma pronta a sfoltire la lista | Deossa al Betis Paixao tra Marsiglia e Leeds

Si avvicina a grandi passi l’esordio in campionato della Roma, all’ Olimpico contro il Bologna il 23 agosto, un appuntamento che Gasperini vuole preparare con la squadra più completa possibile. A questo sta lavorando senza sosta Massara, in entrata come in uscita, con il futuro di Dovbyk tornato all’improvviso in bilico. Sono ancora tanti i fronti su cui si muove il ds giallorosso per regalare al mister elementi validi alla causa, ma come in tutte le sessioni di calciomercato la lista di nomi sul taccuino va sfoltita man mano, e due potenziali obiettivi pronti a subire tale destino potrebbero essere Paixao e Deossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma pronta a sfoltire la lista: Deossa al Betis, Paixao tra Marsiglia e Leeds

Roma, si avvicina Antonio Arena: pronta la doppia contropartita per il Pescara - Antonio Arena è sempre più vicino alla Roma. Il giovane talento classe 2009 del Pescara è da tempo nel mirino dei giallorossi, e ora le parti sarebbero a un passo dall’accordo.

Anche Roma è pronta ad accogliere il grande evento di Eurospin Viaggi: in palio, 3.000€ di buono viaggio e altri premi imperdibili - Chi non ha mai sentito il detto “tutte le strade portano a Roma”? La città eterna, la nostra capitale, un meraviglioso mix di storia, arte e cultura, che ogni anno riesce a far innamorare milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Gualtieri “Roma pronta per il Conclave ed elezione del nuovo Papa” - ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con tutti gli altri organismi con lo stesso metodo di collaborazione per tenerci pronti sia per favorire la partecipazione di fedeli e cittadini, ma soprattutto quando ci sarà l’elezione del nuovo Papa per gestire i numeri che saranno sicuramente significativi”.

Roma, attesa O’Riley e speranza Koné: tutti i nomi in lista - Uno di questi è senza ombra di dubbio Georges Mikautadze, il centravanti georgiano che tanto piaceva nei mesi scorsi e che prima era inavvicinabile per ... Segnala corrieredellosport.it

Roma, la lista per l'attacco: da Scamacca a Krstovic, ma tutto dipende ... - La Roma, però, valuta anche alternative: sul taccuino di Florent Ghisolfi ci sono Lorenzo Lucca, già seguito a gennaio, e Nikola Krstovic. tuttomercatoweb.com scrive