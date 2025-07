Roma Plaia saluta la Capitale | i dettagli dell’operazione con l’Atalanta

Negli ultimi giorni la Roma ha definito il passaggio alla Juve Stabia di due giovani come Mannini e Reale, cresciuti nel vivaio giallorosso e pronti a vivere una nuova avventura lontano dalla Capitale. Altro nome in uscita è quello di Matteo Plaia, che già nella scorsa stagione aveva salutato il club capitolino per diventare un nuovo giocatore del Perugia dopo aver partecipato al ritiro con la Prima Squadra. Il difensore classe 2006 sarebbe infatti pronto lasciare nuovamente la Roma, ma questa volta a titolo definitivo. Stando infatti a quanto riportato da Gazzetta Regionale, Plaia dovrebbe diventare un giocatore dell’Atalanta, grazie ad una operazione che permetterà al club giallorosso di incassare circa 500 mila euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Plaia saluta la Capitale: i dettagli dell’operazione con l’Atalanta

