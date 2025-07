Roma il Besiktas sonda la pista Dovbyk | l' ucraino richiesto anche in Serie A e Premier

Roma 28 luglio 2025 – Non è ancora sceso in campo per piccoli problemi fisici in questo pre-stagione, ma Artem Dovbyk rimane uno dei giocatori più chiacchierati della Roma. Il centravanti ucraino è reduce da una stagione in chiaroscuro vissuta con i colori giallorossi. Arrivato con il titolo di Pichichi della Liga in Serie A, c'erano grandi aspettative circa il suo impatto nel campionato italiano, ma ancora una volta l'adattamento al nostro calcio è risultato ostico al bomber ucraino. Le aspettative erano molto alte, ma non sono state pienamente disattese. Il giocatore ha comunque trovato la doppia cifra in Serie A realizzando ben 12 reti, nonostante i diversi acciacchi patiti durante l'anno, concludendo l'annata con 17 reti e 4 assist in 45 partite giocate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma, il Besiktas sonda la pista Dovbyk: l'ucraino richiesto anche in Serie A e Premier

Roma Milan, Ranieri perde Dovbyk per la sfida dell’Olimpico? L’aggiornamento da Trigoria sulle condizioni dell’ucraino - Roma Milan, Claudio Ranieri potrebbe rinunciare ad Artem Dovbyk per la sfida di domani sera all’Olimpico: fastidio muscolare per l’ucraino Brutte notizie per la Roma in vista della sfida contro il Milan, valida per la 37ª giornata di Serie A.

Roma, infortunio Dovbyk: ecco la decisione sull’attaccante ucraino! La lista dei convocati di Ranieri per il Milan - Roma, infortunio Dovbyk: ecco la decisione sull’attaccante ucraino! La lista dei convocati di Ranieri per il Milan Artem Dovbyk non ce la fa.

Roma, nessuna lesione per Dovbyk: l’ucraino punta il Torino - Artem Dovbyk non sarà a disposizione per la sfida decisiva contro il Milan, in programma questa sera allo Stadio Olimpico.

Il futuro dell'attaccante ucraino potrebbe non essere giallorosso. Come riportato da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, ci sono stati dei sondaggi concreti dalla Premier e dalla Serie A per Dovbyk. La notizia è che la Roma non ha chiuso la porta e

#Dovbyk ancora a parte. Domani si gioca con l'UniPomezia Secondo test a porte chiuse a #Trigoria col club di Serie D. Non ancora recuperato l'ucraino, lavoro individuale anche per #SalahEddine. In gruppo #Darboe ? @sergiocarloni_ #ASRoma

