Gian Piero Gasperini furioso per i rinforzi che non arrivano: il tecnico vuole subito altri tre colpi, la dirigenza nei guai (Ansa Foto) – SerieAnews El Aynaoui è stato il primo colpo in assoluto della campagna acquisti estiva della Roma, poi è arrivato Evan Ferguson a rinforzare l’attacco ed infine Wesley, l’esterno pagato 25 milioni di euro ed accolto all’aeroporto come il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Non si può dire certo che la dirigenza giallorossa stia con le mani in mano, anzi. Dopo un periodo di immobilismo cui hanno fatto seguito le parole vibranti di Gasperini, per nulla soddisfatto del mercato dei giallorossi ed evidentemente poco abituato a queste situazioni, il ds Massara ha battuto tre colpi in un amen. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Roma, Gasperini furioso: altre richieste alla dirigenza, i nomi della lista degli acquisti