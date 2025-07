Roma femminile UFFICIALE l’arrivo di Veje | il post Linari è servito

Continua senza sosta la rivoluzione in casa Roma femminile, chiamata ad un brusco cambio di rotta dopo un’ultima stagione estremamente deludente a livello di risultati sportivi. Il club capitolino cala un altro acquisto per aiutare mister Rossettini a competere tanto in campo nazionale quanto in quello europeo, UFFICIALE l’arrivo di Katrine Veje, esperta centrale di difesa classe ’91 che, dopo gli inizi di carriera in terra danese, ha girato il mondo vestendo maglie molto importanti. Contratto per lei fino a giugno 2026 e l’arduo compito di prendere il posto della partente Elena Linari ( trattativa con le London City Lioness ). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma femminile, UFFICIALE l’arrivo di Veje: il post Linari è servito

In questa notizia si parla di: roma - femminile - ufficiale - arrivo

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Ecco l’articolo SEO ottimizzato con parola chiave “tabellone Internazionali femminili Roma 2025”: Tabellone Internazionali Femminili Roma 2025: grandi sfide e speranze italiane al Foro Italico Dal 7 al 18 maggio, Roma torna al centro del grande tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia 2025, appuntamento imperdibile del circuito WTA 1000.

Impresa Milan Femminile a Roma: sotto 0-3, le rossonere firmano un 3-3 storico! - La stagione finisce con un pareggio, e che pareggio. Al Tre Fontane di Roma le rossonere si regalano un ultimo grande sussulto

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Roma, 16 mag. (askanews) – L’ultimo atto di una stagione di calcio femminile esaltante. La Juventus per centrare la doppietta scudetto-Coppa Italia; la Roma, alla quinta finale di fila, per tenersi stretta un trofeo già conquistato un anno fa a Cesena.

VIDEO - #RomaFemminile, ufficiale l'arrivo di #VanDiemen: il comunicato #ASRoma Vai su X

Dinamo Nuovo arrivo tra le italiane della Dinamo Sassari: ufficiale la firma di Martina Spinelli Vai su Facebook

Roma, è ufficiale l’arrivo di Katrine Veje!; Ternana Women, ufficiale: dalla Roma arriva in prestito Pellegrino Cimò; La Roma Femminile guarda all'Asia, è ufficiale la centrocampista coreana.

Femminile, Veje è una nuova calciatrice della Roma: il comunicato - Attraverso una nota ufficiale, la società giallorossa ha annunciato il nuovo acquisto per la rosa di Rossettini. Lo riporta ilromanista.eu

Femminile, ufficiale l’arrivo della norvegese Veje: rinforzo in difesa per Rossettini (VIDEO) - Articolo completo: Femminile, ufficiale l’arrivo della norvegese Veje: rinforzo in difesa per Rossettini (VIDEO) dal blog Roma news L'articolo Femminile, ufficiale l’arrivo della norvegese Veje: ... Riporta msn.com