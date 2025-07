Roma come sta Baldanzi? Nessuna emergenza solo affaticamento

Roma 28 luglio 2025 – Diverse buone notizie in casa Roma dopo l'amichevole giocata in Germania contro il Kaiserslautern. Al di là del risultato vincente per 0-1, la firma di Evan Ferguson è stata senza dubbio la prima di diverse note liete del tardo pomeriggio tedesco vissuto dai giallorossi. Cinque reti segnate, quasi una per ogni giorno vissuto con la Lupa cucita sul petto per il bomber irlandese, dimostrandosi letale quando riesce a giocare il pallone in area di rigore. L'intensità è già quella made in Gasperini e in termini difensivi i rischi sono stati prossimi allo zero, con Svilar spettatore pagato anche in occasione di questa partita.

