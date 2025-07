Roma buone notizie dall’infermeria | Baldanzi e Dybala ok da valutare Dovbyk

Allarmi rientrati per Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala, entrambi rimasti fuori dalla lista dei convocati nell'ultima amichevole estiva ma ormai prossimi al pieno rientro. I due fantasisti non destano preoccupazioni: l'ex Empoli aveva accusato un leggero affaticamento muscolare nella rifinitura prima della partenza per la Germania, uno stop disposto in via precauzionale e seguito con un pizzico d'apprensione fino al rientro nella Capitale. L'esclusione definitiva di complicazioni ha però tranquillizzato lo staff, che ha già programmato la ripresa completa delle attività senza necessità di ulteriori accertamenti.

Roma, super Ferguson contro l'UniPomezia: il nuovo attaccante giallorosso cala il poker! Termina 9-0 per gli uomini di Gasperini: in gol anche Dybala, El Aynaoui, Celik, Baldanzi e Arena

Ieri a Trigoria, i giallorossi hanno battuto 14-0 il Trastevere nel primo test amichevole: doppiette per Dybala, Baldanzi, Rensch e Mannini. In gol anche Cristante, Angeliño, Hermoso, Kumbulla, Romano e Cherubini. Oggi solo allenamento mattutino A Trigori

La giornata giallorossa - Nessuna lesione per Baldanzi. Club di MLS su Shomurodov; Soulé, Baldanzi, le condizioni di Dybala e Pellegrini: chi gioca e chi no nella Roma contro il Venezia; Roma-Sampdoria 4-1: doppietta per Dovbyk, in gol Baldanzi e Shomurodov.

Niente allarmi per Baldanzi. Con il Cannes riecco Dybala - Solo affaticamento per Tommaso, normale gestione fisica per l’argentino. Segnala ilromanista.eu

Roma-Trastevere termina 14-0: doppiette per Dybala, Baldanzi, Rensch e Mannini - Al Fulvio Bernardini, la Roma di Gasperini è scesa in campo per il primo test della sua estate. ilromanista.eu scrive