Roma auto su monopattino | morto un 15enne

Un 15enne è morto dopo essere stato investito da un'autovettura, mentre si trovava a bordo di un monopattino, in via della Magliana, a Roma. L'auto, che viaggiava contromano, è poi fuggita via. Sull'episodio, che risale allo scorso 9 aprile, la procura ha aperto un fascicolo stradale aggravato dalla fuga. Ne scrive Giuseppe Scarpa su La Repubblica. Secondo quanto si legge sul quotidiano romano, due auto viaggiavano contromano e, mentre provavano a sorpassarne una terza, avrebbero colpito il 15enne. Il ragazzo, subito soccorso dal 118, è morto sul colpo. Oggi, a quattro mesi dai fatti, emerge una possibile svolta: uno dei due veicoli potrebbe essere stato individuato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, auto su monopattino: morto un 15enne

In questa notizia si parla di: auto - roma - monopattino - morto

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Roma, 86enne travolge in auto tavoli ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste - (Adnkronos) – Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati.

Roma, 86enne travolge in auto tavoli di un ristorante: sfiorata strage al quartiere Trieste - (Adnkronos) – Strage sfiorata stasera al quartiere Trieste di Roma, dove verso le 22 una donna di 86 anni ha travolto con la sua utilitaria i tavoli all’aperto del noto ristorante La Mora, a quell’ora di sabato particolarmente affollati.

Una tragedia ha colpito il quartiere di Centocelle a Roma: Lorenzo Rastelli, promettente calciatore di soli 17 anni, è morto due giorni dopo un grave... Vai su Facebook

Roma, auto su monopattino: morto un 15enne; Roma, auto contro monopattino: 17enne muore dopo due giorni di coma; Incidente a Roma, scontro auto-monopattino. Il 17enne Lorenzo Rastelli muore in ospedale.

Ucciso a 15 anni in monopattino da un’auto contromano: caccia al pirata della strada - La tragedia risale alla notte del 9 aprile ed è accaduta in via della Magliana: dopo quasi quattro mesi di inchiesta, la procura potrebbe essere ... Lo riporta roma.repubblica.it

Incidente stradale, morto Lorenzo Rastelli: aveva 17 anni. Fatale lo ... - Fatale lo scontro tra l'auto e il monopattino Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi disperati dei ... Riporta leggo.it