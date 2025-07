Rogo doloso in concessionaria distrutte due auto

Due uomini che danneggiano la recinzione e appiccano il fuoco sulle auto. Il bilancio è di due auto distrutte e una in parte danneggiata: si trovavano ferme nella concessionaria Ideal Car, in via Giorgio Sidney Sonnino, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente a Civitanova. A terra è stata trovata una bottiglietta di plastica, con all’interno del liquido infiammabile. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, è avvenuto l’altra notte. Nel mirino è finito il concessionario di automobili usate Ideal Car. L’allarme è scattato intorno alle 2.45. In fiamme una Alfa Romeo Giulietta e una Opel Mokka, che si trovavano parcheggiate nel piazzale esterno, recintato, della concessionaria, sul lato che dà sulla strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo doloso in concessionaria, distrutte due auto

