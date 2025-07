Robert Plant annunciato il nuovo album Saving Grace

LONDRA – Robert Plant ha annunciato l’uscita di “Saving Grace”, il primo album con una nuova band di illustri musicisti, che lui definisce “un libro di canzoni perdute e ritrovate”. In arrivo il 26 settembre su Nonesuch Records, la genesi di “Saving Grace” è iniziata durante il lockdown nella “Contea”, quando il consueto vagabondaggio di Plant era praticamente proibito. Mentre le sue recenti avventure si sono concentrate a Nashville, dopo essersi riunito con Alison Krauss per “Raise The Roof”, album del 2021 in vetta alle classifiche e plurinominato ai Grammy, è stato nella campagna inglese che Robert Plant ha stretto un legame stretto con questo eterogeneo gruppo di musicisti, che attraverso le loro esperienze condividevano una propensione verso i suoi amati angoli di canzone evocativa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Robert Plant, annunciato il nuovo album “Saving Grace”

In questa notizia si parla di: robert - plant - annunciato - album

Robert Plant ha annunciato il nuovo album ‘Saving Grace’. In uscita il 26 settembre per Nonesuch Records, Saving Grace è il nuovo lavoro in studio di Robert Plant, realizzato insieme alla sua band omonima composta da Suzi Dian, Oli Jefferson, Tony Kelsey, Vai su Facebook

.@RobertPlant: annunciato il nuovo album #SavingGrace in uscita il 26 settembre. ASCOLTA QUI IL PRIMO SINGOLO "EVERYBODY'S SONG" Il leggendario frontman dei Led Zeppelin torna con un nuovo album registrato col progetto Saving Grace e Suzi Vai su X

Robert Plant: Non scriverò mai un'autobiografia, né autorizzerò un biopic sulla mia vita; ROBERT PLANT: esce il 26 settembre “Saving Grace”, il primo album con la nuova band e cantante Suzi Dian; ROBERT PLANT: a settembre il nuovo album Saving Grace.

ROBERT PLANT: esce il 26 settembre “Saving Grace”, il primo album con la nuova band e cantante Suzi Dian - Robert Plant annuncia Saving Grace, il primo album con la nuova band e cantante Suzi Dian in uscita il 26 settembre per Nonesuch Records ... Lo riporta rockon.it

Robert Plant: "Non scriverò mai un'autobiografia, né autorizzerò un biopic sulla mia vita" - Quando arriverà il momento affonderò insieme alla mia nave e i miei ricordi se ne verranno via con me" ... Da virginradio.it