Rivoluzione tpl in Liguria | addio ai biglietti cartacei in arrivo ticket elettronici su tutta la rete

Rivoluzione in arrivo sul fronte del trasporto pubblico locale della regione, dove arriveranno i ticket elettronici che, dopo un periodo di transizione, arriveranno a sostituire completamente quelli cartacei. La prima tappa prevede che entro il 2026 tutto il tpl ligure sia dotato di “Liguria Go”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: rivoluzione - liguria - cartacei - arrivo

Rivoluzione tpl in Liguria: addio ai biglietti cartacei, in arrivo ticket elettronici su tutta la rete https://ift.tt/zBGw6Co https://ift.tt/w5vfFZ1 Vai su X

Rivoluzione tpl in Liguria: addio ai biglietti cartacei, in arrivo ticket elettronici su tutta la rete; Rivoluzione nel Trasporto Pubblico Ligure: entro il 2026 addio ai biglietti cartacei, la Regione punta sulla bigliettazione elettronica; Biglietti elettronici, dal 2026 scatta la rivoluzione per Amt: addio ticket cartaceo (ma non subito).

Tpl Liguria, rivoluzione entro il 2026 con i biglietti elettronici. Ecco cosa cambia - Sulla rete Tpl Linea (savonese) è prevista la messa in esercizio completa del sistema e la fine delle installazioni degli strumenti fisici questo autunno. Lo riporta mentelocale.it

Liguria: biglietti cartacei addio, entro il 2026 al via sistema di bigliettazione elettronica per tutto il trasporto pubblico locale - L'operazione, dal costo di 22,5 milioni di euro, prevede la sostituzione di tutte le obliteratrici e l’eliminazione di tutti gli strumenti di emissione dei biglietti fisici ... Da imperiapost.it