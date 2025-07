Ritrovato cadavere in spiaggia a Maccarese | scattano le indagini

Un cadavere, non ancora identificato, è stato trovato questa mattina sulla spiaggia a Maccarese, nel comune di Fiumicino, all'altezza del lido 'Lo Scoglio'. La scoperta è stata fatta da un uomo che ha chiamato i carabinieri, che indagano per identificare il corpo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ritrovato cadavere in spiaggia a Maccarese: scattano le indagini

