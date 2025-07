Ritorno dell’universo superhero sottovalutato che supera marvel

Nel panorama dei fumetti Marvel, un universo sottovalutato sta tornando sotto i riflettori, con potenzialità che potrebbero mettere in discussione la supremazia dei principali eroi dell’azienda. La miniserie Battleworld si configura come un viaggio attraverso il multiverso Marvel, mettendo in luce la sua vasta diversità di mondi e personaggi. La seconda uscita della serie promette di svelare dettagli sorprendenti sulla riapparizione di un universo eroico dimenticato, suscitando grande interesse tra gli appassionati. la serie battleworld: una nuova avventura nel multiverso marvel. informazioni principali sulla pubblicazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

